3 isim skor yükünü sırtladı... Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 10:59

Güncelleme: 12.10.2023 - 10:59

Sezona 16 maçta 16 galibiyetle başlayan Fenerbahçe’nin başarısında yeni transferlerin skor katkısı önemli rol oynuyor.

Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic, 16 maçlık seride toplam 22 gol attı, 14 asist kaydetti.

TOPLAM 22 GOL 14 ASİST

Bu süreçte 46 kez ağları havalandıran sarı-lacivertlilerde Szymanski ve Dzeko 8’er, Tadic ise 6 kez gol sevinci yaşadı.

Dzeko’nun 7, Szymanski’nin 4, Tacid’in 3 asisti bulunuyor.