3 kırmızı kartlı maç Milan'ın!
İtalya Serie A 27. hafta maçında Milan, 3 kırmızı kart gören rakibi Lazio'yu 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 27. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Milan 1-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Noah Okafor kaydetti.
Lazio'da 57. dakikada Luca Pellegrini, 90+4'ncü dakikada Adam Marusic, 90+7'ci dakikada Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü.
Bu skorla birlikte Milan, puanını 56 yaptı. Lazio ise 40 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio, evinde Udinese'yi ağırlayacak. Milan, Empoli'yi konuk edecek.
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