3 kırmızı kartlı maç Milan'ın!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:22

Güncelleme: 02.03.2024 - 09:22

İtalya Serie A 27. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Milan 1-0 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Lazio'da 57. dakikada Luca Pellegrini, 90+4'ncü dakikada Adam Marusic, 90+7'ci dakikada Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü.

Bu skorla birlikte Milan, puanını 56 yaptı. Lazio ise 40 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, evinde Udinese'yi ağırlayacak. Milan, Empoli'yi konuk edecek.