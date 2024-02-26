Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi

İtalya Serie A 26. hafta maçında Milan ile Atalanta 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:39
Milan ve Atalanta dev maçta yenişemedi
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İtalya Serie A 26. hafta maçında Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Milan'ın golü 3. dakikada Rafael Leao'dan gelirken, Atalanta'nın golü 42. dakikada penaltıdan Teun Koopmeiners ile geldi. 

Atalanta'da Koopmeiners, son 5 maçta beşinci golünü kaydetti.  

Bu sonuçla birlikte Milan, 53 puana, Atalanta ise 46 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Milan, Lazio ile deplasmanda karşılaşacak. Atalanta, lider Inter'e karşı deplasmanında galibiyet arayacak.


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