3 maç sonra kazandı: Malheiro'dan Trabzonspor'a hayat öpücüğü! Trabzonspor 1-0 Bodrum FK

Yayınlanma: 22.12.2024 - 18:10

Güncelleme: 22.12.2024 - 21:05

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'un Bodrum FK'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 86. dakikada Pedro Malheiro kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Trabzonspor, puanını 19'a yükseltti ve 12. sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK ise bu yenilginin ardından 14 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-0 Bodrum FK

94' Batista Mendy sarı kart gördü.

93' Eren Elmalı yerine Arif Boşluk oyunda.

92' Gökdeniz Bayrakdar, Enis Destan'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

87' Trabzonspor takımında Pedro Malheiro hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

86' GOL | Malheiro ceza sahasından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

83' Bodrum FK'de Celustka ve Fredy yerine Ege Bilsel ve Ahmet Aslan oyunda.

80' Nwakaeme, Gökdeniz'e arkadan yaptığı müdahale ve hakeme itirazı sonucu sarı kart gördü.

74' TEHLİKELİ ATAK! Umut Güneş'in ceza sahasından çektiği şutta Diogo Sousa topu kornere çeldi.

73' Trabzonspor'da Cihan Çanak yerine Umut Güneş oyunda.

73' Bodrum FK'de yerine Dimitrov ve Üzeyir Christophe Herelle ve Puscas oyunda.

67' Simon Banza'nın sol kanattan ortasında Enis Destan kafa vuruşunu yaptı. Top Sousa'nın üstüne gitti.

65' Seferi'nin pasında Gökdeniz'in vuruşunu Eren Elmalı karşıladı. Dönen topta Musah Mohammed'in şutu auta çıktı.

56' TEHLİKELİ ATAK! Sağ kanattan yapılan ortada önce Dimitrov'un şutunu Uğurcan kurtardı, dönen topta Fredy'nin şutu defansa çarpıp oyun alanına döndü.

55' Köşe vuruşunda Lundstram'ın kafa vuruşu dışarıya gitti. Bodrum FK kale vuruşu kullanacak.

53' Diogo Sousa zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

52' TEHLİKELİ ATAK! Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından gönderdiği sert şutu Diogo Sousa topu kornere çeldi.

47' TEHLİKELİ ATAK! Malheiro, Dimitrov'u çalımlayıp son çizgide yerden orta yaptı, Cham'ın vuruşu yandan dışarıda.

46' Trabzonpor'da Ali Şahin yerine Enis Destan oyunda.

45' TEHLİKELİ ATAK! Ali Şahin'in büyük hatası sonucu Musah Mohammed, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Uğurcan'dan dönen topta Gökdeniz Bayrakdar ceza sahası dışından topu auta gönderdi.

40' Bodrum FK'nin sağ kanattan ortasında Seferi kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı. Pozisyonun ardından hakem faul düdüğünü çaldı.

36' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin köşe vuruşunda Seferi'nin şutunu Uğurcan kurtardı, sonrasında karambole düşen topta Celustka'nın şutunda defans araya girdi. Bodrum FK korner kullanacak.

32' Kontra atağa çıkan Trabzonspor'da Ozan Tufan, topu Cihan Çanak'a iletti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cihan topa vuramadı, Trabzonspor penaltı bekliyor.

29' Nwakaeme, sol kanattan ceza sahası içerisine girdi, vucüt çalımlarının ardından topu yayda bulunan Batista Mendy'e çıkardı, Mendy'nin şutu defansa çarptı.

23' Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında 3 oyuncu çarpıştı, Diogo Sousa, Banza ve Ali Aytemur yerde kaldı. Sağlık ekipleri tekrar sahada.

19' Kullanılan köşe vuruşunda Celustka ile Simon Banza çarpıştı, iki oyuncu ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

18' Nwakaeme'nin ceza sahasından ortasında Gökdeniz Bayraktar araya girdi, Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.

16' Musah Muhammed, Ali Şahin'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Ali Şahin sarı kart gördü.

14' Pedro Malheiro'nun sağ kanattan yaptığı ortada hiçbir oyuncu topa dokunamadı, Bodrum FK kale vuruşu kullanacak.

8' TEHLİKELİ ATAK! Cihan Çanak, sağ kenardan içeriye doğru girdi, ceza sahasının hemen dışından çektiği şut auta gitti.

7' TEHLİKELİ ATAK! Zdravko Dimitrov'un sol kenardan ceza sahası içerisinde çektiği şutu Uğurcan kurtardı, Bodrum FK, köşe vuruşu kullanacak.

6' Pedro Malherio'nun ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.