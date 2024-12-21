Trabzonspor'da flaş ayrılık: Orsic'in sözleşmesi feshedildi!
Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Mislav Orsic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.
Etiketler: #Mislav Orsic #trabzonspor #Fesih
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