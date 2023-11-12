3 puan uzatmalarda geldi... Derbide kazanan Galatasaray!

Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2023 - 16:18
3 puan uzatmalarda geldi... Derbide kazanan Galatasaray!
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray, 60. dakikada Eda Karataş ile öne geçti. Fenerbahçe'nin golünü 79. dakikada Yağmur Uraz attı. Galatasaray, 90+8'de Kipoyi'nin attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ

Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki 9. galibiyetini alarak 27 puana yükseldi. Fenerbahçe 24 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.


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