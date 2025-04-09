Galatasaray deplasmandan avantajla dönüyor!
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı ERA Nymburk'u 106-80 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk ekibini 106-80 yendi ve seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın dörtlü finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, 15 Nisan Salı günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Wojciech Liszka (Polonya), Luis Castillo (İspanya)
ERA Nymburk: Brown 13, Birts 11, Bishop 9, Bohacik 8, Shumate, Holt 8, Sehnal 11, Ceaser 14, Kriz, Rylich, Hruban 6, Tuma
Galatasaray: Cummings 33, Blumbergs 5, Palmer 5, Delgado 7, Göksenin Köksal 4, Young 13, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 3, Izundu 4, Buğrahan Tuncer 11, Gray 19, Yaman Alisan 2
1. Periyot: 23-27
Devre: 47-49
3. Periyot: 62-79
Beş faulle çıkan: 32.35 Rylich (ERA Nymburk)
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