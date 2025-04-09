İspanyollar duyurdu: İşte Galatasaray'ın Victor Osimhen planı!
İspanyol basını, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye yapacağı transfer teklifini yazdı.
Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i takımda tutmanın hesaplarını yapıyor.
AS'ın haberine göre Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, bu transfer için ödenmesi planlanan bonservis bedelini ve maaşı da açıkladı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Habere göre sarı-kırmızılıların planı, İtalyan ekibine 70 milyon Euro bonservis bedeli ödemek ve oyuncuya her biri net 15 milyon Euro olan üç yıllık bir sözleşme teklif etmek. Ayrıca bu rakamın üzerine cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor.
Haberde bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.
32 MAÇTA 33 GOLE KATKI
Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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