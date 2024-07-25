33 milyon Euro'ya transfer olmuştu: Igor Thiago'dan Brentford'a kötü haber!
İngiltere Premier Lig ekibi Bentford'un Club Brugge'den 33 milyon Euro'ya transfer ettiği Igor Thiago menisküs sakatlığı yaşadı.
Premier Lig ekiplerinden Brenford'un yeni transferi Igor Thiago, İngiliz ekibindeki kariyerine kabus gibi başladı.
1 Temmuz 2024 tarihinde 33 milyon Euro karşılığında Club Brugge'den transfer edilen Igor Thiago, Brentford'un Wimbledon ile oynadığı ve 5-2 kazandığı hazırlık maçında 1 gol atmayı başardı ancak yıldız oyuncu bir sakatlık geçirdi.
BENFİCA MAÇINDA OYNAMAYACAK
Menisküs sakatlığı yaşayan 23 yaşındaki golcünün Benfica ile oynanacak hazırlık maçında sahada olmayacağını açıklayan Brentford Kulübü, sakatlığın ayrıntıları için ileri tetkiklerin devam ettiğini ifade etti.
Geçen sezon Club Brugge formasıyla 55 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 29 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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