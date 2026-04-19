35. kez mutlu sona ulaştı: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile Vfb Stuttgart karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mcüadeleyi 4-2'lik skorla Bayern Münih kazandı.

Konuk ekip Stuttgart, 21. dakikada Chris Fuhrich ile öne geçti.

Bayern Münih, 31. dakikada Raphael Guerreira, 33. dakikada Nicolas Jackson ve 37. dakikada Alphonso Davies ile 6 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Harry Kane, 52. dakikada farkı 3'e yükseltti. Chema Andres, 89. dakikada maçın skorunu belirledi.

35. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bayern Münih üst üste Vincent Kompany yönetiminde 2. şampiyonluğunu yaşadı. Alman futbolunun açık ara bir numarası Bavyera ekibi 35. kez mutlu sona ulaştı.

En yakın rakibi Nürnberg'in sadece 9 şampiyonluğu var.