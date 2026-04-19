35. kez mutlu sona ulaştı: Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih

19.04.2026 20:33:00
Bundesliga 30. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi. 6 gollü maçı kazanan 4-2 kazanan Bayern Münih ligde bitime 4 hafta kala şampiyon oldu.

Almanya 1. Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih ile Vfb Stuttgart karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mcüadeleyi 4-2'lik skorla Bayern Münih kazandı.

Konuk ekip Stuttgart, 21. dakikada Chris Fuhrich ile öne geçti.

Bayern Münih, 31. dakikada Raphael Guerreira, 33. dakikada Nicolas Jackson ve 37. dakikada Alphonso Davies ile 6 dakikada müthiş bir geri dönüşe imza attı.

Harry Kane, 52. dakikada farkı 3'e yükseltti. Chema Andres, 89. dakikada maçın skorunu belirledi.

35. KEZ MUTLU SONA ULAŞTI

Bayern Münih üst üste Vincent Kompany yönetiminde 2. şampiyonluğunu yaşadı. Alman futbolunun açık ara bir numarası Bavyera ekibi 35. kez mutlu sona ulaştı. 

En yakın rakibi Nürnberg'in sadece 9 şampiyonluğu var. 

Arda Güler'in golleri yetmedi: Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde! Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid'i 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Bayern Münih 54 yıllık rekoru kırdı Bundesliga lideri Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 yenerek bu sezon 105 gole ulaştı ve bitime 5 hafta kala ligin gol rekorunu kırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi performans: Arda Güler, Bayern Münih karşısında 5 rekor kırdı Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e attığı gollerle 5 rekor kırdı.