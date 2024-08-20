37 yaşındaki Jamie Vardy, Leicester City'ye puanı getirdi!
Leicester City, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester City, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
1 PUANLA AYRILDILAR
Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.
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