37 yaşındaki Jamie Vardy, Leicester City'ye puanı getirdi!

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in ilk hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 00:33
37 yaşındaki Jamie Vardy, Leicester City'ye puanı getirdi!
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Premier Lig'in 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester City, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

1 PUANLA AYRILDILAR

Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.


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