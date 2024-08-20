37 yaşındaki Jamie Vardy, Leicester City'ye puanı getirdi!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 00:33

Güncelleme: 20.08.2024 - 00:33

Premier Lig'in 1. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı. King Power Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun golüyle öne geçti. Leicester City, 57. dakikada Jamie Vardy ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

1 PUANLA AYRILDILAR

Bu sonucun ardından Tottenham ve Leicester City, yeni sezona 1 puanla başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Everton ile oynayacak. Leicester ise Fulham deplasmanına gidecek.