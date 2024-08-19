Galatasaray'dan Maxim de Cuyper için resmi teklif: Sarı-kırmızılılardan Belçika hamlesi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçika kulübü Club Brugge'de oynayan Maxim de Cuyper'i transfer etmek için teklif yaptığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:08
Galatasaray'dan Maxim de Cuyper için resmi teklif: Sarı-kırmızılılardan Belçika hamlesi!
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Derrick Köhn'ün yetersiz performansı sonrası Galatasaray, sol bek çalışmalarına hız verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim de Cuyper için 10 milyon euro seviyelerinde resmi bir teklif yaptı.

İLK TEKLİFE YANIT GELDİ

Belçika ekibi, Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi reddetti ve teklifin revize edilmesini istedi.

Galatasaray'a bu transferde Belçika bağlantıları çok kuvvetli olan önemli bir ismin yardımcı olduğu kaydedildi.

CUYPER AYRILMAK İSTİYOR

Maxim de Cuyper'in Brugge'dan ayrılmak ve gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Belçika temsilcisinin de oyuncusunu iyi bir teklif gelirse bırakacağını De Cuyper ve temsilcisine ilettiği belirtildi.

GALATASARAY TEMASLARINI SIKLAŞTIRDI

Galatasaray'ın oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği vurgulandı.

23 yaşındaki oyuncu, Belçika temsilcisinde 68 maça çıktı ve 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi. 


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