Galatasaray'dan itidal çağrısı: 'Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım'

Yayınlanma: 19.08.2024 - 21:24

Güncelleme: 19.08.2024 - 21:24

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Göztepe - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Göreve geldiğimizden bu yana Türk futbolundaki kaotik ortamın bitmesi yönünde ifadeler kullandık. Hep itidal tavsiye ettik, bugün de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Bazı şeylerin sahalardan uzaklaşması lazım. Bu olaylar güzel olaylar değil, giderek de tırmanma eğilimi gösteriyor. Bütün takımların, bütün başkanların, yöneticilerin, herkesin buna 'Dur' diyecek niyette ve düşüncede olması lazım. Galatasaray olarak biz her zaman futbolun sahada kalması yönünde tavır gösterdik, aynı tavrı göstermeye devam edeceğiz. Benim dileğim herkesin ve bütün takımların aynı düşüncede olması."