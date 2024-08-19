Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan yanıtı!

Yayınlanma: 19.08.2024 - 20:35

Güncelleme: 19.08.2024 - 20:35

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan'ın transferi için açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Avrupa'da farklı bir format geldi. Bunun daha etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah play-off'u geçip Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında olmak istiyoruz. Bunun için yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi müziği herkesi heyecanlandıran bir müzik. Biz onu dinletmek için elimizden geleni yapacağız. Play-off maçında da bu müzik çalacak. Buradaki maçta dinleterek başlayacağız" dedi.

Transfer açıklamasında bulunan Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak veya olmamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek hedefimiz var. Galatasaray taraftarına iyi bir futbol izletmek istiyoruz. Hem Avrupa'da başarılı olmak hem de Türkiye'de 5. yıldızı takan ilk takım olmak istiyoruz. Bu yönde arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Eksiklerimiz varsa bunların tamamlanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Amacımız Avrupa'da da başarıyı yakalamak. Onun için çalışıyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynamaya alışık. Bizim hedefimiz Avrupa'daki takımları yenmek. Önümüzde güzel bir sezon var. Yoğun bir sezon olacak. Kadromuzu da ona göre kuruyoruz" diye konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan transferiyle ilgili ise Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak istediği yönünde."

ZAHA VE KEREM SÖZLERİ

Dursun Özbek, ayrılma ihtimali olan oyuncular için ise, "Zaha ve Kerem Aktürkoğlu bizim oyuncumuz. Transfer dönemi henüz kapanmadı. Transferin ne göstereceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.