Bayern Münih'te bir devir kapanıyor!
Thomas Müller, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı.
Bayern Münih oyuncusu Thomas Müller, sezon sonunda Bavyera ekibinden ayrılacağını doğruladı.
35 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih kariyeri boyunca altyapı dahil 830 maça çıktı, 289 gol ve 278 asist kaydetti. Müller, 2000'de Bavyera ekibinin altyapısına transfer olmuş, 2009'da A takım yükselmişti.
CENGİZ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
Kulüple tam olarak bağının kesilmesi istenmeyen oyuncu, Bayern'in MLS'deki partner kulübü LAFC'ye gönderilebilir.
Etiketler: #thomas müller #Bayern Münih #los angeles fc
Spor Haberleri
- Okan Buruk için flaş iddia! 'Avrupa hayalinin...'
- Ersin Destanoğlu gemileri yaktı!
- Bayern Münih'te bir devir kapanıyor!
- Fenerbahçelilere Mourinho uyarısı: 'Yemeyin bunu'
- Alperen Şengün performansıyla Thunder'a 'Dur' dedi
- Serdar Aziz'den veda kararı!
- Japonya Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in!
- Nantes, Nice'i deplasmanda devirdi!
- Mourinho'dan takıma neşter: Trabzon maçında 3 kesik!
- Cristiano Ronaldo saymaya devam ediyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den sürpriz 'Bahçeli' hamlesi
- Turpun büyüğü Başakşehir'in heybesindeymiş
- Olağanüstü kurultayda bir aday daha!
- Erdoğan'dan 'boykot' açıklaması
- Bahçeli 2 ay sonra kameralar karşısında!
- 'Sesinden' rahatsız olmuş!
- Konut aboneleri için de geçerli olacak
- Kayyum yönetimindeki belediyeden açıklama geldi
- Tunç Soyer'den flaş kurultay açıklaması
- 'Erdoğan ittifak için haber göndermeye başladı'