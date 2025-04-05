Bayern Münih'te bir devir kapanıyor!

Thomas Müller, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı.

Bayern Münih'te bir devir kapanıyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:33

Bayern Münih oyuncusu Thomas Müller, sezon sonunda Bavyera ekibinden ayrılacağını doğruladı. 

35 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih kariyeri boyunca altyapı dahil 830 maça çıktı, 289 gol ve 278 asist kaydetti. Müller, 2000'de Bavyera ekibinin altyapısına transfer olmuş, 2009'da A takım yükselmişti.

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Kulüple tam olarak bağının kesilmesi istenmeyen oyuncu, Bayern'in MLS'deki partner kulübü LAFC'ye gönderilebilir.


Etiketler: #thomas müller #Bayern Münih #los angeles fc

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