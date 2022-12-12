4 kırmızı kartlı olaylı maçta kazanan çıkmadı
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, 4 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Sarayönü Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı.
BAL'da Burdur'u temsil eden Makü Spor, ligin 11'inci haftasında Sarayönü Belediyespor'u konuk etti. Gazi Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve İzmir bölgesinden Berk Sipahi, Fatma Özlem Tursun ve Osman Öztekin hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan Burdur Makü, ikinci yarıda kalesinde 2 gol gördü. Burdur Makü bir puanı uzatma dakikalarında Zeki'nin attığı golle kurtardı. Burdur Makü, 85'inci dakikada Alper ve 90'ıncı dakikada kaleci Murat'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 90'ıncı dakikada iki takım oyuncularının karıştığı olaylar neticesinde hakem Berk Sipahi Burdur, Makü'de yardımcı antrenör Emre Uysal ile Sarayönü Belediyespor yedek kulübesindeki bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterdi. Çıkan olaylarda fenalaşan Burdur Makü kalecisi Murat ambulansta tedavi edildi. Hakem üçlüsü ise polis korumasında sahadan çıktı.
Bu sonuçla Burdur Makü puanını 20'ye çıkarttı ve beşinci sıradaki yerini korudu. Sarayönü Belediyespor ise 19 puanla 6'ncı sırada kaldı. Burdur Makü önümüzdeki hafta Keçiborlu Belediyespor'a konuk olacak.
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