40 milyon Euro'luk beklenti... İspanyol ekip Ferdi Kadıoğlu'na göz dikti!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 11:41

Güncelleme: 30.06.2024 - 11:41

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve performansıyla kendisine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa ekiplerini peşine takmış durumda.

Adı sık sık Arsenal ile anılan 24 yaşındaki başarılı bek oyuncusu, Borussia Dortmund'un ardından Atletico Madrid'in de listesine girdi.

40 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

İspanyol basınındaki habere göre; Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, EURO 2024'teki performansının ardından Ferdi Kadıoğlu'na göz dikti. İspanyol takımın, Simeone'nin bu isteği üzerine harekete geçecek ve sarı-lacivertliler'le pazarlıklara başlayacağı iddia edildi.

Dortmund, Fenerbahçe'ye Ferdi için 20 milyon Euro teklif etmiş fakat bu reddedilmişti. İspanya'daki haberlerde bu bilgi de paylaşılarak, "Türk kulübü, yıldız oyuncusu için yüksek bir bonservis bedeli bekliyor. 35-40 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

FÜLLKRUG-FERDİ TAKASI

Dortmund'un, Ferdi için Füllkrug'u önerdiği de iddia edilmişti. İddiaya göre, Sarı Kanarya ise 24 yaşındaki yıldızı karşılığında 31 yaşındaki bir oyuncuyu istemiyor. Haberde Fenerbahçe'nin bonservis talebinin karşılanmasını istediği kaydedildi.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 51 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.