Mourinho'nun eski öğrencisi Alvaro Morata'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 14:33

Güncelleme: 29.06.2024 - 14:33

Fenerbahçe, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaşamadı.

İspanya'dan Que'nin haberine göre; Fenerbahçe, Alvaro Morata için Atletico Madrid ile pazarlık masasına oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, Morata için istenen bonservis bedelini karşılamaya hazırdı ancak İspanyol milli golcüyü ikna edemedi.

FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Morata'nın, kariyerine Avrupa'nın büyük bir liginde devam etmek istediğini ilettiği ve kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelmek istemediğini söyleyerek Fenerbahçe'nin teklifini nazikçe geri çevirdiği ileri sürüldü.

Alvaro Morata için Juventus ve Roma'nın istekli olduğu, golcü oyuncunun da bu iki kulüple temasta olduğu vurgulandı.

32 MAÇTA 15 GOL

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi takımlar olan tecrübeli forvet, önceki sezon La Liga'da 32 maça çıkarken 15 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.