Cumhuriyet Gazetesi Logo
43 bin sayı barajını aştı: LeBron James, NBA tarihine geçti!

43 bin sayı barajını aştı: LeBron James, NBA tarihine geçti!

23.02.2026 10:32:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
43 bin sayı barajını aştı: LeBron James, NBA tarihine geçti!

Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 111-89 yenerek son 9 maçta 8. galibiyetini aldı. LeBron James ise kariyerinde 43 bin sayı barajını aşarak NBA tarihine bir kez daha geçti.

Toplam 35 NBA şampiyonluğu bulunan iki kulübün mücadelesinde Boston Celtics, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 111-89 mağlup etti.

Celtics'te Jaylen Brown 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Payton Pritchard 30 sayı ve 8 asistle galibiyeti getirdi.

Lakers'ta Luka Doncic 25 sayıyla en skorer isim oldu. Kariyerinin 1600'üncü normal sezon maçına çıkan ve 20 sayı kaydeden LeBron James, 43 bin sayı barajına ulaştı.

OKLAHOMA, CLEVELAND'I DEVİRDİ

Oklahoma City Thunder, ise sahasında Cleveland Cavaliers'ı 121-113 mağlup etti.

Batı Konferansı lideri Thunder'da, Isaiah Joe 22 sayı, Cason Wallace 20 sayı, 10 asistle takıma liderlik etti.

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell ve Alex Caruso gibi yıldızlarında yoksun mücadele eden ev sahibi ekipte, Chet Holmgren 17 sayı, 15 ribaunt, 3 blokla oynadı.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren Cavaliers'ta, Donovan Mitchell, James Harden ve Sam Merrill 20'şer sayı kaydetti. Jarrett Allen 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

İlgili Konular: #boston celtics #LeBron James #Los Angeles Lakers

İlgili Haberler

Cristiano Ronaldo'nun hedefinde bu kez Lionel Messi ve LeBron James var! 'Aynı yaştayız ama benim ondan daha çok saçım var'
Cristiano Ronaldo'nun hedefinde bu kez Lionel Messi ve LeBron James var! 'Aynı yaştayız ama benim ondan daha çok saçım var' Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajdan bir bölüm daha yayınlandı. Ronaldo'nun hedefinde bu kez yine Lionel Messi, LeBron James ve David Beckham vardı.
LeBron James, Luka Doncic yoksa Austin Reaves var: Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i deplasmanda devirdi!
LeBron James, Luka Doncic yoksa Austin Reaves var: Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i deplasmanda devirdi! Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 127-120 mağlup etti.
LeBron James rekor kırdı: Los Angeles Lakers rahat kazandı!
LeBron James rekor kırdı: Los Angeles Lakers rahat kazandı! Los Angeles Lakers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Utah Jazz'ı 140-126 mağlup etti.