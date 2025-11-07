Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 12:12:00
Güncellenme:
Cristiano Ronaldo'nun hedefinde bu kez Lionel Messi ve LeBron James var! 'Aynı yaştayız ama benim ondan daha çok saçım var'

Cristiano Ronaldo'nun, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajdan bir bölüm daha yayınlandı. Ronaldo'nun hedefinde bu kez yine Lionel Messi, LeBron James ve David Beckham vardı.

Röportajının ikinci bölümünde Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nın bir oyuncunun ne kadar iyi olduğunu tanımlamadığını söylemişti. Portekizli oyuncu konuyla ilgili, “6-7 oynanan bir turnuva, bir oyuncunun ne kadar iyi olduğunu nasıl tanımlar? Bu adil mi?” demişti.

Kendisinin Messi'den iyi olduğunu ifade eden 40 yaşındaki futbolcu, "Lionel Messi’den önce Arjantin kaç Dünya Kupası kazandı? Kazanmaya alışkınlar. Eğer Portekiz kazanırsa, bu dünyayı şaşırtır" ifadelerini kullandı

Arjantin, Messi'den önce 2 kez Dünya Kupası kazandı. Latin Amerika ülkesi, 1978 ve 1986 yıllarında turnuvada mutlu sona ulaşmıştı. Son Dünya Kupası ise 2022 yılında Messi'nin ellerinde yükseldi.

Cristiano Ronaldo, kendisine ilham veren oyuncuları açıkladı.

LeBron James'in ismini veren Ronaldo, "Kendim ve LeBRon James, 40 yaşında oynayan başka kim var? Aynı yaştayız ama benim ondan daha çok saçım var" dedi.

Piers Morgan, Cristiano Ronaldo'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne giremediği açıkladı.

Ronaldo konuyla alakalı, "Evet, doğru. Portekiz hükümeti konuyla ilgili çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.

Ronaldo, İngiltere'de Sir unvanı alan eski futbolcu David Beckham'dan daha yakışıklı olduğunu söyledi. 

40 yaşındaki futbolcu, "Yüzde yüz ben daha yakışıklıyım. Ben mükemmelim. Bu sadece yüzle ilgili değil. Tüm paketle ilgili" dedi.

