4'te 4 yapan Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Brezilya!

A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri beşinci maçında Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:49
4'te 4 yapan Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Brezilya!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında cuma günü Brezilya ile karşılaşacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 10.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

HEDEF PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.


Player Alanı
A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri Brezilya filenin sultanları

İlgili Haberler

Son Dakika: Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!

Son Dakika: Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Arjantin

Filenin Sultanları'nın sıradaki rakibi Arjantin
Son Dakika: Filenin Sultanları Peru'yu devirdi

Son Dakika: Filenin Sultanları Peru'yu devirdi

En Çok Okunan Haberler