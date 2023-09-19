Son Dakika: Filenin Sultanları Peru'yu devirdi

Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Peru'yu setlerde 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 08:56
Son Dakika: Filenin Sultanları Peru'yu devirdi
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları, Peru'yu setlerde 3-1 mağlup ederek turnuvada 3'te 3 yapmış oldu.

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

İLK 2 KOTAYI ALACAK

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.


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