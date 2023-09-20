Son Dakika: Filenin Sultanları Arjantin'i devirdi!
Son dakika haberi... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında Arjantin'i setlerde 3-1 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi.
Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanarak gruptaki 4. maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
1. Set Sonucu: Türkiye 25-16 Arjantin
2. Set Sonucu: Türkiye 22-25 Arjantin
3. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin
4. Set Sonucu: Türkiye 25-15 Arjantin
Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru ve Arjantin'i 3-1 yenerek 4'te 4 yaptı.
Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5'inci Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.
Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.
2024 PARİS OLİMPİYAT OYUNLARI ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- TÜRKİYE / 12 Puan (4 maç)
2- Japonya / 9 Puan (3 maç)
3- Brezilya / 8 Puan (3 maç)
4- Belçika / 6 Puan (4 maç)
5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)
6- Porto Riko / 3 Puan (3 maç)
7- Bulgaristan / 1 Puan (3 maç)
8- Peru / 0 Puan (4 maç)
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