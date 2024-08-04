Beşiktaş yeniden

04 Ağustos 2024 Pazar

Beşiktaş sadece maçı değil oyuncularını kazandı! Okan Buruk'un şahsi hatası başarılı kadroyu değiştirmek olurken Beşiktaş yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ilk resmi maçında, basit oynayan ama doğru ve çabuk işler yapan futbolcuları tespit etmek adına herkese şans verirken finali de tarihe geçecek bir skorla oyunu domine ederek kazandı. Bu sonuç Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olacağını ortaya koymasa da ligde önemli bir güç olduğunu sezona iddialı bir şekilde hazırlandığını gösterdi. Ancak futbolun doğrusunu oynamak zordur. Beşiktaş maça başlar başlamaz bulduğu golle rakibini moral olarak yıprattı. Galatasaray ise özellikle ön libero oynayan Kerem Demirbay’ın yokluğunu orta alanda yoğun şekilde hissetti. Beşiktaş’ta Gedson ve Rafa Silva'nın teknik kapasite üstünlüğü ile genç Mustafa’nın gelecek için kadroda olabileceği dikkat çekti. Kişisel görüşüm, bu galibiyetin Beşiktaş'ın gelecek karşılaşmalarında güçlü rakipleri karşısında olumsuz olarak etkilememesidir.

Ülkemizde transferlerin kaos ortamına dönüştüğü ve futbolcuların hangi yollarla Türkiye'ye geldiği, büyük paralar aldığı düşünülürse kulüplerdeki ödeme gecikmelerinin istikrarı bozduğunu özellikle taraftarın tribünlerdeki tepkisi futbolcuların performanslarını etkilemektedir.

Okan Buruk geçen seneki havasıyla çıktığı maçta kendini yenilememiş. Zira Galatasaray Türkiye Ligi’nin en başarılı kadrosuna sahipken 5-0 gibi beklenmedik şekilde kaybetmesi moral motivayon olarak kulübün durumunu çok etkileyecektir. Başkanın ve yönetimin bu durumun önüne geçmesi için medyadan uzak bir şekilde futbolcularına daha yakın durarak hedefini iyi belirlemesi lazım.

Bu sezon Fenerbahçe'nin de katılacağı lig yarışında Beşiktaş ve Galatasaray çok önemli yer işgal edecektir. Medyanın etkisinde kalmadan işini doğru yapan sezon başı idmanlarında taviz vermeden çalışan özellikle top rakipteyken savunma anlayışında top kazanma becerisi gösteren takımlar çok etkin olacaktır. Futbol bir kez daha olimpiyatlarda gördüğümüz gibi tüm ülkelerce artık hızla doğru oynanma yolunda. Kişisel becerilere fazla özen gösterilen kadrolarda oyunculara yer yok. Oyuncu fiziksel olarak güçlü ve diri olmak zorunda. Sert, sağlam, savunmada az hata yapan, kalesinde sağlıklı görülen takımlar ligin düğümünü kendi lehlerine çözecek.

Özetlemek gerekirse, Beşiktaş'ın beklenen çıkışını bu galibiyetten sonra daha da ciddi bir biçimde kovalayan yapı kulübe kendilerinin iki büyük değil üç büyük olduğu konusunda ve Türk futbolunda yerini bulmalarında bu karşılaşma önemli olan kapıyı aralamıştır. Şimdi yönetim ve teknik adama düşen bunun devamını sağlayacak ciddiyet içerisinde ligi sürdürmeleridir.