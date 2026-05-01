5 gollü karşılaşmada kazanan Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Karadeniz ekibi, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Qazim Laci, 58'de Adedire Mebude ve 65'te Loide Augusto attı. Konyaspor'un gollerini ise 16. dakikada Jo Jin-ho ve 89. dakikada Yhoan Andzouana kaydetti.
Galibiyetin ardından Rizespor, 40 puana yükseldi. Konyaspor ise 40 puanda kaldı.
Rizespor, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Konyaspor ise hafta içinde Beşiktaş ile Türkiye Kupası yarı finaline çıkacak, ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.