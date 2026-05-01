Cumhuriyet Gazetesi Logo
5 gollü karşılaşmada kazanan Çaykur Rizespor

1.05.2026 19:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 3-2 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Karadeniz ekibi, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 18'de Qazim Laci, 58'de Adedire Mebude ve 65'te Loide Augusto attı. Konyaspor'un gollerini ise 16. dakikada Jo Jin-ho ve 89. dakikada Yhoan Andzouana kaydetti.

Galibiyetin ardından Rizespor, 40 puana yükseldi. Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

Rizespor, gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Konyaspor ise hafta içinde Beşiktaş ile Türkiye Kupası yarı finaline çıkacak, ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İlgili Konular: #Trendyol Süper Lig

