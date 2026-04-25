Kayserispor, Çaykur Rizespor'u devirdi: Küme düşme hattında nefes aldı!

25.04.2026 19:09:00
Kayserispor, Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Fedor Chalov ve 88. dakikada Laszlo Benes attı.

Çaykur Rizespor'un 35. dakikada Valentin Mihaile bulduğu gol ise VAR uyarısının ardından faul sebebiyle iptal edildi.

ÜÇ HAFTALIK HASRETİ SONA ERDİ

3 hafta sonra kazanan Kayserispor, puanını 26'ya yükseltti. 3 hafta sonra mağlup olan Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta 2 puan üzerindeki Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak. Rizespor ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Kümede kalma yarışında son durum şu şekilde:

13. Kasımpaşa: 31 maç 31 puan

14. Antalyaspor: 30 maç 28 puan

15. Eyüpspor: 31 maç 28 puan

16. Kayserispor: 31 maç 26 puan

17. Gençlerbirliği: 30 maç 25 puan

18. Karagümrük: 30 maç 20 puan

İlgili Konular: #süper lig #çaykur rizespor #kayserispor

