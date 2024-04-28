5 gollü Londra derbisinde Arsenal hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında lider Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:11
5 gollü Londra derbisinde Arsenal hata yapmadı!
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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Tottenham'a konuk oldu.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Topçular, 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Pierre-Emile Höjbjerg'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Bukayo Saka ile farkı 2'ye çıkardı. 38. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz, takımının 3. golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı, deplasman ekibinin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise Cristian Romero, 64. dakikada Tottenham'ın ilk golünü attı. Dakikalar 87'yi gösterirken Tottenham'dan Heung-Min Son, kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

Müsabaka bu skorla sonuçlanırken, son şampiyon Manchester City ile birlikte şampiyonluk yarışı veren Kırmızı-Beyazlılar, puanını 80'e yükseltti ve 2 maçı eksik olan rakibi ile puan farkını 4'e çıkardı. İlk 4'e girme hedefi olan Tottenham ise 60 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki maçta Arsenal, Bournemouth'u konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya gelecek.


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