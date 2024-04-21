Arsenal deplasmanda güldü: Zirveye tutundu!
Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'a Wolverhampton deplasmanında galibiyeti getiren gollleri 45. dakikada Leandro Trossard ve 90+5'te Martin Odegaard attı.
ARSENAL MORAL DEPOLADI
Ligde önceki hafta sahasında Aston Villa'ya kaybeden ve hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nden elenen Arsenal, bu galibiyetle birlikte moral buldu.
Arsenal, bu galibiyetinin ardından 74 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Wolverhampton ise 43 puanda kaldı.
Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, ligde gelecek hafta sahasında Chelsea'yi ağırlayacak. Wolverhampton, evinde Bournemouth'u misafir edecek.
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