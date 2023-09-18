Ankaragücü deplasmanda Sivasspor'u 3 golle mağlup etti

MKE Ankaragücü, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 22:00
Ankaragücü deplasmanda Sivasspor'u 3 golle mağlup etti
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Sivasspor deplasmanına konuk oldu. Başkent temsilcisi mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Olimpiu Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5. dakikada Renaldo Cephas attı. Sivasspor'un tek golü 18. dakikada Samu Saiz'dan geldi.

Sivasspor'da Clinton N'Jie 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 5 puana yükseldi. Sivasspor ise 5 puanda kaldı.

MKE Ankaragücü, ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Sivasspor, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek.


Player Alanı
MKE Ankaragücü Sivasspor Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Servet Çetin: 'Ankaragücü maçında 3 puan almak istiyoruz'

Servet Çetin: 'Ankaragücü maçında 3 puan almak istiyoruz'
Ankaragücü, Beridze ile yolların ayrıldığını açıkladı

Ankaragücü, Beridze ile yolların ayrıldığını açıkladı
MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov transferini açıkladı!

MKE Ankaragücü Sirozhiddin Astanakulov transferini açıkladı!

En Çok Okunan Haberler