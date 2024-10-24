5 gollü mağlubiyet: Başakşehir, Slovenya'da hezimete uğradı!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 21:41

Güncelleme: 24.10.2024 - 22:23

Çağdaş Atan'ın yönetimindeki RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Albert Riera'nın çalıştırdığı Sloven ekibi Celje'ye 5-1 yenildi.

Slovenya'nın Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta Celje'nin gollerini 5. dakikada Tamar Svetlin, 30. dakikada Ivan Brnic, 34. dakikada Svit Seslar, 51 ve 77. dakikalarda ise Armandas Kucys kaydetti.

Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Dimitrios Pelkas atarken, teknik direktör Çağdaş Atan 78. dakikada kırmızı kart görerek oyun alanının dışına çıktı.

EN FARKLI MAĞLUBİYET TEKRARLANDI

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, tarihindeki en farklı Avrupa kupaları mağlubiyetini yinelemiş oldu. Başakşehir, daha önce 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 5-1 kaybetmişti.

Konferans Ligi'ndeki ikinci maçından da boynu bükük ayrılan Başakşehir 0 puanda kalırken, Celje puanını 3'e yükseltmiş oldu.

Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Başakşehir deplasmanda Kopenhag ile karşılaşırken, Celje deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak.