Konyaspor'dan iki transfer birden!

Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:12

Güncelleme: 08.08.2024 - 17:12

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Tümosan Konyaspor, Danijel Aleksic ve Nikola Boranijasevic transferlerini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Alesikc için, "Konyaspor'umuz, tecrübeli orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Aleksic, takımımızda 9 numaralı formayı terletecek." ifadeleri kullanılırken, Nikola Boranijasevic için "Konyaspor'umuz, tecrübeli sağ bek oyuncusu Nikola Boranijasevic ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Nikola, takımımızda 24 numaralı formayı terletecek" sözleri sarf edildi.

İmza töreninden sonra konuşan Danijel Aleksic, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. İmza töreni sonrası hemen antrenmana çıkacağım. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızı alacağımız galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz. Bu arada 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir Ailesi'ne de çok teşekkür ederim" dedi.

İmza töreni sonrası konuşan Nikola Boranijasevic ise "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızla birlikte bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.