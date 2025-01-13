5 gollü nefes kesen mücadele... Fenerbahçe, Konyaspor karşısında hata yapmadı!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 19:05

Güncelleme: 13.01.2025 - 22:04

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe deplasmanda Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü ve 61. dakikada Dusan Tadic kaydetti.

Konyaspor'un gollerini ise 1. dakikada Pedrinho ve 44. dakikada Blaz Kramer kaydetti. Pedrinho'nun 25. saniyede attığı gol, Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde yediği en erken gol oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Konyaspor 2-3 Fenerbahçe

94' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic yerine Yusuf Akçiçek ve Mert Hakan Yandaş oyunda.

93' Melih Bostan'ın Fred'e müdahalesi faul. Melih sarı kart gördü.

89' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Melih Bostan'ın şutu, üstten auta gitti.

86' Savunma arkasına atılan topta Boranijesevic topu kontrol etmesine rağmen ayağından açtı. Fenerbahçe kale vuruşu kullanacak.

84' Konyaspor'da Emanuel Boateng ve Melih İbrahimoğlu yerine Melih Bostan ve Danijel Aleksic oyunda.

83' Fenerbahçe'de Levent Mercan, Filip Kostic yerine oyunda.

77' Defansın arkasına atılan ara pasında Çağlar, Umut Nayir'den önce topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

74' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan yerine Mehmet Umut Nayir oyunda.

72' Tadic'in serbest vuruşunda yerden gelen topa En Nesyri dokunamadı.

71' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın yerine Bright Osayi-Samuel oyunda.

69' Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ve Louka Prip yerine Muhammet Tasçı ve Nikola Boranijaševic oyunda.

68' Fenerbahçe'nin gelişen kontra atağında Dzeko'nun pası En Nesyri ile buluşsa da Bazoer araya girerek tehlikeyi önledi.

64' Filip Kostic, Pedrinho'ya yaptığı müdahale sebebiyle sarı kart gördü.

62' Fenerbahçe'nin çıktığı kontra atakta sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, soluna çekerek yakın köşeye yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

61' GOL | Slowik'in yaptığı hata sonucu ceza sahasına giren Tadic, savunmayı çalımlayarak içeriye girdi. Slowik'le karşı karşıya kalan Tadic, sağ ayakla topu ağlara gönderdi.

54' TEHLİKELİ ATAK! Fred'in savunma arkasına attığı topta ceza sahasında topla buluşan En-Nesyri kaleye vurmak yerine içerideki Dzeko'ya oynamayı tercih etti. Uğurcan topa müdahale ederek topun Dzeko'ya gelmesini önledi.

50' TEHLİKELİ ATAK! Yapılan ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşu, az farkla dışarı çıktı.

47' Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında top Mert Müldür'den ceza sahası dışına çıktı, Melih İbrahimoğlu'nun şutu az farkla dışarı gitti.

45' TEHLİKELİ ATAK! Sol kanattan Szymanski'nin yerden ortasında topla buluşan En-Nesyri, topu yakın mesafeden üstten auta gönderdi.

44' GOL | Sol kanattan Guilherme'nin yaptığı ortada kale alanında kafa vuruşunu yapan Kramer, topu ağlara gönderdi! Konyaspor eşitliği yakalıyor.

39' Sol kanattan gelişen atakta Tadic'in ara pasını Bazoer karşıladı ve tehlikeyi önledi.

36' Yusuf'un sol kanattan yaptığı orta Kramer ile buluşmadı. Top önce Djiku ardından Livakovic'te kaldı.

33' Fred'in ara pasında Bazoer araya girerek Tadic'in topa ulaşmasını engelliyor. Konyaspor kale vuruşu kullanacak.

30' Fenerbahçe ve Konyaspor kulübeleri birer sarı kart gördü.

30' Oğulcan Ülgün, Szymanski'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

29' TEHLİKELİ ATAK! Fred, orta sahada kazandığı topla dikey şekilde ilerledi. Tadic'e verdiği pasta savunmadan sıyrılan Tadic'in şutunu kaleci Slowik kurtardı.

28' TEHLİKELİ ATAK! Szymanski'nin baskıyla kazandığı topta yaptığı orta Dzeko ile buluştu. Dzeko'nun volesi, kaleci Slowik'te kaldı.

25' GOL | Szymanski'nin yaptığı ortada kaleciyi aşan topa Çağlar'ın vuruşu ağlara gitti. Fenerbahçe maçta üstünlüğü yakalıyor.

22' Konyaspor'un gelişen atağında Fred, Yusuf Erdoğan'dan aldığı topu kaptırdı. Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasından vurduğu şut kaleci Livakovic'te kaldı.

20' Sağ kanattan gelişen atakta Pedrinho'nun ortası Kramer'le buluştu. Kramer'in kafa vuruşunda top auta gitti.

17' Jose Mourinho, itirazlarından dolayı uyarıldı.

14' GOL | Tadic'in kullandığı ortada Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top ağlara gidiyor! Fenerbahçe eşitliği yakaladı.

11' Dusan Tadic, Pedrinho'ya yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

7' TEHLİKELİ ATAK! Konyaspor'un kontra atağında topla buluşan Kramer, Mert'tensıyrılıp sol ayağıyla şutu çekti. Livakovic topu sağına uzanarak kurtardı.

5' Tadic'in ara pasında top En-Nesyri için hızlı. Slowik eliyle kontrol ediyor.

4' TEHLİKELİ ATAK! Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Tadic'in ortası uzak köşede Kostic ile buluştu. Kostic'in kafa vuruşu yakın mesafeden auta çıktı.

1' GOL | Maçın hemen başında sağ kanattan içeri giren Kramer, Pedrinho'ya pasını verdi. Pedrinho, ceza sahası içerisinde uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.