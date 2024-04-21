5 isim ile sözleşme yenilenmişti: Okan Buruk'tan Galatasaray kararı!

Kadrosundaki 5 isim ile sözleşme yenileyen Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği merak konusu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:20
5 isim ile sözleşme yenilenmişti: Okan Buruk'tan Galatasaray kararı!
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Galatasaray’da cuma günü 5 futbolcunun katıldığı ve gövde gösterisine dönen imza töreninin ardından, teknik direktör Okan Buruk’un sözleşmesinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu.

Önceki sezon Galatasaray’ın başına geçen ve ilk senesinde şampiyonluk yaşatan Buruk ile birer yıllık anlaşma yapılıyordu. Milliyet'in haberinde, Galatasaray'da bu sezon da mutlu sona yakın olan genç teknik direktörün bütün konsantrasyonunun şampiyonluk olduğu belirtildi. Buruk’un sezon bitmeden kontrat konusunda talepte bulunmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte mayıs sonundaki seçim öncesi yönetimin elini rahatlatmak isteyen Buruk’un bu hareketinin çok büyük takdir gördüğü bildirildi.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN SEÇİLİRSE...

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in yeniden seçilmesi halinde bu sefer Okan Buruk ile bir senelik değil, iki yıllık sözleşme yapmak istediği ileri sürüldü. Başarılı teknik direktöre hatırı sayılı bir zam yapılacağı da belirtildi.

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında 50 maça çıkarken, çok başarılı bir grafik ortaya koydu. Ligde oynadığı 32 karşılaşmanın 28’ini kazanan sarı-kırmızılıların teknik patronu 3 beraberlik alırken, sadece bir yenilgi gördü. Toplamda 38 galibiyete imzasını koyan başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi’nde 3, Avrupa Ligi’nde de bir mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk, Türkiye Kupası’nda da Karagümrük’e 2-0 mağlup olarak elendi.


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