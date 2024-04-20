Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:41

Güncelleme: 20.04.2024 - 12:28

İç transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın hedefinde şimdi de teknik direktör Okan Buruk var.

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Buruk ile yeni kontrat yapacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, 2023-24 sezonunda da ligin bitimine kısa bir süre kala avantajlı konumda bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Dün iç transferde 5 futbolcusuna imza attıran Sarı-Kırmızılılar şimdi gözünü teknik direktör Buruk'a çevirdi.

Öte yandan başarılı teknik adamın yeni sözleşmesindeki maaşı da belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, an itibarıyla yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un yeni kontratıyla 50 milyon TL kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray ile toplam 50 maça çıkan Okan Buruk 38 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak maç başına 2.4 puan ortalaması yakaladı.