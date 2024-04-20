Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!

Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yeni kontratıyla birlikte Okan Buruk'un maaşında ciddi bir iyileştirmeye gidilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 11:41
Galatasaray'dan Okan Buruk'a dev zam!
Abone Ol google-news

İç transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'ın hedefinde şimdi de teknik direktör Okan Buruk var.

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Buruk ile yeni kontrat yapacak.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, 2023-24 sezonunda da ligin bitimine kısa bir süre kala avantajlı konumda bulunuyor.

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Dün iç transferde 5 futbolcusuna imza attıran Sarı-Kırmızılılar şimdi gözünü teknik direktör Buruk'a çevirdi.

Öte yandan başarılı teknik adamın yeni sözleşmesindeki maaşı da belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, an itibarıyla yıllık 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un yeni kontratıyla 50 milyon TL kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray ile toplam 50 maça çıkan Okan Buruk 38 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alarak maç başına 2.4 puan ortalaması yakaladı.


okan buruk haberleri galatasaray haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Okan Buruk'tan Galatasaraylı 6 isme uyarı!

Okan Buruk'tan Galatasaraylı 6 isme uyarı!
Okan Buruk: 'Tek hedefim şampiyonluk'

Okan Buruk: 'Tek hedefim şampiyonluk'
Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Süper Kupa'yı oynasaydık...'

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Süper Kupa'yı oynasaydık...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Antartika her gün para basıyor! Yanardağlardan altın fışkırıyor

Antartika her gün para basıyor! Yanardağlardan altın fışkırıyor
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'

Yunan basınından çarpıcı benzetme: 'Livakovic değil Tzolakis'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Mesut Özil'den Arda Güler çağrısı: 'Onun durumuyla başa çıkmak...'

Mesut Özil'den Arda Güler çağrısı: 'Onun durumuyla başa çıkmak...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Yaşam boyu dostluklarını sürdüren 4 burç: Bu burçlar arkadaşlıklarına sahip çıkıyor

Yaşam boyu dostluklarını sürdüren 4 burç: Bu burçlar arkadaşlıklarına sahip çıkıyor
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu