Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta yapılacak.
Galatasaray Kulübünde başkanlık seçiminin yapılacağı olağan genel kurulun tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 18 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 25 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.
Genel kurulun, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
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