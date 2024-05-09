5 milli oyuncu final oynamıştı... UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:37

Güncelleme: 09.05.2024 - 11:37

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i organizasyon dışına iten Real Madrid finalde karşı karşıya gelecek. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

NTV Spor'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da kesinleşmiş oldu. Arda Güler veya Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda formayı giyip bu kupayı kazanan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

5 İSİM FİNALDE KAYBETMİŞTİ

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2000-2001 sezonunda Alman devinin kadrosunda bulunan Berkant Göktan ise milli takımda sadece alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Berkant Gökhan, Bayern Münih'in o sezonki Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece PSG maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.