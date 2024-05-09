5 milli oyuncu final oynamıştı... UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk!

Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bir diğer milli oyuncu Salih Özcan'ın takımı Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Milli futbolcuların kupa için mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bir ilk yaşanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 11:37
5 milli oyuncu final oynamıştı... UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk!
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde PSG'yi eleyen Borussia Dortmund ile Bayern Münih'i organizasyon dışına iten Real Madrid finalde karşı karşıya gelecek. Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan kupa için mücadele edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE BİR İLK YAŞANACAK

NTV Spor'un haberine göre, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen bir Türk futbolcunun kazanması da kesinleşmiş oldu. Arda Güler veya Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nda formayı giyip bu kupayı kazanan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçecek.

5 İSİM FİNALDE KAYBETMİŞTİ

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı 2000-2001 sezonunda Alman devinin kadrosunda bulunan Berkant Göktan ise milli takımda sadece alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

Berkant Gökhan, Bayern Münih'in o sezonki Şampiyonlar Ligi serüveninde sadece PSG maçında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.


arda güler haberleri Salih Özcan haberleri real madrid haberleri Borussia Dortmund haberleri uefa şampiyonlar ligi haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!

Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde: Arda Güler üçleme peşinde!
Kylian Mbappe'den Real Madrid sorusuna dikkat çeken hareket!

Kylian Mbappe'den Real Madrid sorusuna dikkat çeken hareket!
Borussia Dortmund finalde: Yarı finalin yıldızı Mats Hummels!

Borussia Dortmund finalde: Yarı finalin yıldızı Mats Hummels!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!

İtalyan gazeteci duyurdu: Galatasaray'dan Hakim Ziyech kararı!
8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star

8 Mayıs 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Taş Kağıt Makas ve Survivor All Star
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Final-Four'da!
Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’

Büyükçekmece’de sokak köpeğinin üstüne kaynar su döküldü: ‘Bilinçli bir saldırı’
Ayrılıkları usta gibi karşılayan 4 burç: Bu burçlar adeta taş kalpli

Ayrılıkları usta gibi karşılayan 4 burç: Bu burçlar adeta taş kalpli
Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı

Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir boşandı
'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!

'En rahatsız edici' web sitesi: İnternette var olan her fotoğrafınızı buluyor!
Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı

Bugün televizyonda hangi diziler ve filmler var? 9 Mayıs 2024 Perşembe TV yayın akışı