Borussia Dortmund finalde: Yarı finalin yıldızı Mats Hummels!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:29

Güncelleme: 08.05.2024 - 10:29

Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Mats Hummels, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadıkları iki karşılaşmaya damga vurdu.

İKİ DEFA MAÇIN OYUNCUSU

Alman yıldız, eşleşmenin her iki karşılaşmasında da maçın oyuncusu olmayı başardı.

Hummels, Fransa'da oynanan ve takımının 1-0 kazandığı ikinci maçta da fileleri havalandıran isim oldu.