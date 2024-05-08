Borussia Dortmund finalde: Yarı finalin yıldızı Mats Hummels!

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiği Paris Saint-Germain'i mağlup ederek finale yükseldi. Alman futbolcu Mats Hummels, iki maçta da gösterdiği performans ile maçın oyuncusu seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:29
Borussia Dortmund finalde: Yarı finalin yıldızı Mats Hummels!
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Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu Mats Hummels, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynadıkları iki karşılaşmaya damga vurdu.

İKİ DEFA MAÇIN OYUNCUSU 

Alman yıldız, eşleşmenin her iki karşılaşmasında da maçın oyuncusu olmayı başardı.

Hummels, Fransa'da oynanan ve takımının 1-0 kazandığı ikinci maçta da fileleri havalandıran isim oldu.


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