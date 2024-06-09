5 pilot yarış dışı kaldı: Olaylı Kanada GP'sinde kazanan Max Verstappen!
Kanada Grand Prix'inde kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Formula 1'de takvimin 9. yarışı olan Kanada Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris ikinci olurken podyumun son basamağında ise Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton yer aldı.
2 KERE GÜVENLİK ARACI GİRDİ
25. turda Logan Sargeant yağmurlu havada aracın kontrolünü kaybederek güvenlik aracının girmesine neden oldu.
54. turda ise Carlos Sainz ile yaşadığı temas sonrasında bariyerlere çarpan Alex Albon yarışa devam edemezken yarışa bir kez daha güvenlik aracı dahil oldu.
5 İSİM YARIŞ DIŞI KALDI
Yağmurla başlayan yarışta son turlara doğru yağmur kesilse de yarışın bitimine tam 14 tur kala 5 isim yarışa devam edemedi.
Ferrari'nin sürücüleri Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Williams sürücüleri Alex Albon ve Logan Sargeant ve Red Bull sürücüsü Sergio Perez yarış dışı kaldı.
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