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5 takımla katılıyoruz... İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu!

5 takımla katılıyoruz... İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu!

1.06.2025 21:36:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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5 takımla katılıyoruz... İşte temsilcilerimizin Avrupa yolu!

Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun tamamlanması ile birlikte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonu resmen sona erdi. 

Bununla birlikte Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılımda temsilciler netleşti.

GALATASARAY DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan lig aşamasından başlayacak. 

Lig ikincisi Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki eleme oynayacak. Fenerbahçe 2. ön elemeden itibaren Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

SAMSUNSPOR AVRUPA LİGİ'NDE

Ligi son haftada 3. bitiren Samsunspor ise Avrupa Ligi'nde play-off aşamasından dahil olacak. 

Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş ise Avrupa Ligi 2. ön elemeden turnuvaya dahil olacak. 

Süper Lig'i 5. bitiren Başakşehir ise Avrupa macerasına Konferans Ligi 2. ön elemeden dahil olacak. 

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