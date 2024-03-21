Alexander Djiku olaylı Trabzonspor maçında yaşananları anlattı: 'Her oyuncu her statta kutlama yapar'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 08:09

Güncelleme: 21.03.2024 - 08:17

Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile oynadıkları maçta yaşananları anlatan Djiku, şu ifadeleri kullandı:

"Maç başı aslında herhangi bir maç başı gibiydi. Tribünler birkaç su şişesi attı ama hakem maçı oynattı. İkinci yarı daha sert geçti. Meşale ve bazı cisimler atıldı sahaya. Hakem tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Anons yaptılar statta tribünlerin sakinleşmesi için ama maalesef bu gerçekleşmedi. Sonrasında da maç sonu yaşanan olaylar oldu. Bana, 2011'den bu yana Trabzonspor - Fenerbahçe maçlarının gergin geçtiğini anlatmışlardı ama hiçbir zaman bu kadar ağır olaylar yaşanmamıştı. Bu tip şeyler sadece Türkiye'de olmuyor, çok fazla örneği var. Taraftarlar, futbolun sadece bir oyun olduğunu anlamalı. Ancak taraftarlar arasında böyle bir rekabet olduğunu biliyorduk. Birçok ligde maç başında bazı ufak olaylar olabilir ama maç sonuna kadar sürmesi biraz daha tehditkardı. Maç sonu biz galibiyeti kutlarken tek başına bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi, zaten birkaç saniye sonra da iş çığırından çıktı. Biz de işin daha ciddi bir boyut aldığını gördük ve soyunma odasına doğru gittik."