Gerilim yaşandığı öne sürülmüştü... Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına yanıt

3.05.2026 14:14:00
Fenerbahçe'den Ederson ve Domenico Tedesco arasında gerilim yaşandığına dair iddiaya yalanlama geldi.

Fenerbahçe'den Domenico Tedesco ile Ederson arasında kavga çıktığı iddialarına ilişkin açıklama geldi. 

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.

Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır. 

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."

