Gerilim yaşandığı öne sürülmüştü... Fenerbahçe'den Ederson ve Tedesco iddialarına yanıt

Fenerbahçe'den Domenico Tedesco ile Ederson arasında kavga çıktığı iddialarına ilişkin açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Sky Spor YouTube kanalında, Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddiaların tamamı asılsız ve hayal ürünüdür.
Söz konusu ifadelerde yer alan; teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin iddiaların tamamı gerçek dışıdır.
Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica eder; söz konusu açıklamalara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız."