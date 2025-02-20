5G teknolojisi RAMS Park'ta denenecek!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:01

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:02

Turkcell, bugün oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasının yapılacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta kullanıcılarına ilk 5G sinyalini verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 4 büyük spor kulübünün stadına 5G teknolojisinin kurulacağını belirterek, "İlk test ise Rams Park Arena'da, Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile karşılaşacağı Avrupa Kupası maçında gerçekleşecek" açıklamasının ardından, ilk 5G sinyali bu akşam deneyimlenecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Turkcell tarafından kurulan baz istasyonlarıyla bu akşam oynanacak maçta ilk 5G sinyali verilecek. Yapılacak kapsamlı testler sonrasında 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise stadyumdaki Turkcell aboneleri 5G teknolojisini deneyimleyebilecek.

Telefonları 5G uyumlu olan taraftarlar, futbolun coşkusunu ve 5G bağlantı keyfini aynı anda yaşayacak.

Turkcell'in 5G hizmetinden faydalanabilmek için 5G uyumlu cihaza ve 4.5G sim karta sahip olunması gerekirken, bu koşulları sağlayan Turkcell abonelerinin 5G yazıp 2200'a kısa mesaj göndererek 5G deneyimini aktive etmesi gerekiyor.

"BU KONUDAKİ YATIRIM VE HAZIRLIKLARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, stadyum gibi internetin yoğun kullanıldığı kalabalık ortamlarda 5G performansını görme açısından söz konusu etkinliğin çok önemli olduğunu belirtti.

Koç, bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G teknolojisini test etmek ve deneyimletmek adına Galatasaray-AZ Alkmaar ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmalarının uygun ortamlar olduğunu düşündüklerinin altını çizdi.

Derbi maçında sunacakları bu deneyimle de taraftarlara ve Turkcelllilere sporun coşkusunu ve teknolojinin hızını aynı anda yaşatmış olacaklarına dikkati çeken Koç, "Her zaman dediğimiz gibi, teknolojinin olduğu her yerde Turkcell de var" ifadesini kullandı.

Turkcell olarak, 5G çalışmalarına uzun zaman önce başladıklarını hatırlatan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Temmuz 2022 itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın liderliğinde 5G teknolojisini ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda 5G takvimi yaklaşırken, biz de bu konudaki yatırım ve hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhale sürecinin tamamlanarak 5G'nin 2026'da tam olarak devreye alınmasıyla, Turkcell abonelerinin ortalama internet hızları mevcudun da üzerine çıkacak. Bu da daha hızlı veri transferi, düşük gecikme süreleri ve yüksek kaliteli bağlantılar sağlayacak."