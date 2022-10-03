6-3'lük Manchester City yenilgisinin ardından Cristiano Ronaldo'nun görüntüsü gündem oldu
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester derbisinde karşı karşıya gelen City ve United eşleşmesinde galip gelen taraf Manchester City oldu. Pep Guardiola'nın ekibinin 6-3 kazandığı karşılaşma birçok açıdan tarihe geçerken Cristiano Ronaldo'nun kameralara yansıyan anları sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. City, United'ı 6-3 gibi bir skorla mağlup ederken, maça Erling Haaland damga vurdu.
RONALDO GÖZLERİNE İNANAMADI
Cristiano Ronaldo, derbiyi yedek kulübesinde tamamladı. Portekizli yıldızın maçı seyrederken skordan ve oyundan memnun olmadığı anlar kameralara yansıdı.
Hollandalı menajer Erik ten Hag, mağlup oldukları maçta Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktı ve oyuna almadı. Karşılaşmanın ardından "taktik hataları yaptıklarını" söyleyen Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'yu oyuna almamasını şöyle açıkladı: "Cristiano'ya ve büyük kariyerine olan saygımdan dolayı onu oyuna alamazdım." Kırmızı Şeytanlar'ın menajerinin bu sözleri sosyal medyada oldukça eleştirildi.
Sezon başında eski takımı Manchester United’a transfer olan Ronaldo, 39 maça çıkarken; 18’i Premier Lig, 6’sı Şampiyonlar Ligi olmak üzere 24 gole imza attı. Milli formayla son 10 ayda 1'i özel olmak üzere, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve UEFA Uluslar Ligi'nde Ronaldo, toplam 10 maçta 8 gol kaydetti.
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