6 gollü maçta kazanan çıkmadı! Konyaspor 3-3 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı.

6 gollü maçta kazanan çıkmadı! Konyaspor 3-3 Kasımpaşa
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.01.2025 - 18:02

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçında Konyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 

Mücadele 3-2 Konyaspor üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçta goller; 10. ve 63. dakikalarda Kramer, 53. dakikada Brekalo, 71. dakikada Gökhan Gül, 82. dakikada Umut Nayır ve 88. dakikada Barak'tan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 21 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 22 puana çıkarak rakibinin üstünde yer aldı. 


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #konyaspor #kasımpaşa

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