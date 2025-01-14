'Üç maymun' göndermesi: Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem tepkisi!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3-2 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.

'Üç maymun' göndermesi: Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem tepkisi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:10

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmanın ardından Konyaspor'un sosyal medya hesabından maçtaki Hakem yönetimini eleştiren bir paylaşım yapıldı.

MAÇ SONU TEPKİ

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarından memnun olmadıklarını söylemişti.

Korkmaz, "Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Bundan sonra düşme veya kalma maçları her takım için daha değerli. ahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Oyuncular kendi kararlarını kendileri verse, Fenerbahçeliler kendilerini iki kişi eksik bırakabilirlerdi. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir?" açıklamasında bulundu.

Konyaspor'un paylaşımı:

 


Etiketler: #konyaspor #fenerbahçe #hakem

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