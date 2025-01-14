'Üç maymun' göndermesi: Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem tepkisi!
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3-2 mağlup oldukları maçın ardından sosyal medya hesabından karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Dün oynanan karşılaşmanın ardından Konyaspor'un sosyal medya hesabından maçtaki Hakem yönetimini eleştiren bir paylaşım yapıldı.
MAÇ SONU TEPKİ
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarından memnun olmadıklarını söylemişti.
Korkmaz, "Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Bundan sonra düşme veya kalma maçları her takım için daha değerli. ahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Oyuncular kendi kararlarını kendileri verse, Fenerbahçeliler kendilerini iki kişi eksik bırakabilirlerdi. Bir Anadolu takımı sahada daha ne kadar mücadele edebilir?" açıklamasında bulundu.
Konyaspor'un paylaşımı:
?????? pic.twitter.com/MUCi8yba3L— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) January 14, 2025
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Brentford'un konuğu Manchester City
- Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için harekete geçti!
- Konyaspor'dan Fenerbahçe maçı için hakem tepkisi!
- Alman teknik direktörden Beşiktaş yanıtı!
- Avustralya Açık'ta Fritz ve Rybakina üst tura yükseldi!
- Galatasaray'dan Fransız futbolcuya kanca!
- Houston Rockets'tan üst üste 4. galibiyet!
- Penaltı beklenilen pozisyonda devam kararı doğru mu?
- 'Mourinho’nun vazgeçilmezi olmaya devam ediyor'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- CHP'li başkandan ilk açıklama!