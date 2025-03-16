Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme!: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

Yayınlanma: 16.03.2025 - 19:34

Güncelleme: 16.03.2025 - 22:38

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

PUAN FARKI 9 OLDU

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile puan farkı bir maç eksiğiyle 9 oldu.

Samsunspor, Marius Mouandilmadji'nin 75. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fenerbahçe, ligdeki puanını 62 yaptı. Samsunspor ise 51 puana yükseldi.

Fenerbahçe, milli aranın ardından Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsunspor ise ligin bir sonraki haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1-Galatasaray: 71 puan-27 maç

2-Fenerbahçe: 62 puan-26 maç

3-Samsunspor 51 puan-27 maç

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Amrabat, Fred, Oğuz, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 8 dakika ilave edildi.

82' Fenerbahçe'de Mert Müldür'ün yerine Mert Hakan oyuna dahil oldu.

75' KIRMIZI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

71' Fenerbahçe'de Djiku'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

67' Samsunspor'da Emre Kılınç ve Zeki Yavru'nun yerlerine Arbnor Muja ile Landry Dimata oyuna dahil oldu.

64' Mert Müldür, sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdi. Savunmadan seken top En Nesyri'ye çarparak dışarı gitti. Samsunspor kale vuruşu kullanacak.

58' Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Dusan Tadic ve Filip Kostic'in yerlerine Szymanski, Youusef En Nesyri ile Osayi Samuel oyuna dahil oldu.

56' Soner, orta alanın sağında Dzeko'ya faul yaptı.

55' Talisca, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.

46' Samsunspor'da Celil Yüksel yerine Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave edildi.

36' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından dışarı gitti.

28' Kullanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunması ön direkte topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

27' Oğuz Aydın'ın yaptığı ön alan presi Fenerbahçe'ye köşe vuruşu kazandırdı. Sarı Lacivertliler sağ kanattan korner atışı kullanacak.

18' Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Okan Kocuk, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası Kostic için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

12' SARI KART | Samsunspor'da Celil Yüksel, orta alanın sağında Djiku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

9' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Zeki araya girerek topu taca gönderdi.

4' SARI KART | Samsunspor'da Mouandilmadji sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.