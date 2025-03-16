Cenk Tosun'un olası ayrılığının ardından... Fenerbahçe'den genç forvete kanca!

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin milli golcünün alternatiflerini belirlediği iddia edildi.

Cenk Tosun'un olası ayrılığının ardından... Fenerbahçe'den genç forvete kanca!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:02

Fenerbahçe'de Cenk Tosun defteri kapanıyor. Sarı-lacivertliler deneyimli forveti, Urawa Red Diamonds'a gönderiyor.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Cenk Tosun'un yerine forvet arayışlarına şimdiden başladı.

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, Kosovalı forvet Fisnik Asllani'nin peşinde.

Bonservisi Hoffenheim'da olan ve Bundesliga 2 ekiplerinden Elversberg'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, bu sezonki performansıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon ligde çıktığı 25 maçta 12 gol, 5 asist yapan Fisnik Asllani, 17 gole direkt katkı verdi.

1.91 boyundaki Fisnik Asllani, Bundesliga 2'de gol krallığında 5. sırada yer alırken, takımının da açık ara en golcü ismi konumunda.

Fisnik Asllani'nin Hoffenheim ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.


Etiketler: #Fisnik Asllani #fenerbahçe #cenk tosun

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