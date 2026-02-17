Cumhuriyet Gazetesi Logo
6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor!

6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor!

17.02.2026 20:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
6 gollü maçta kazanan Ümraniyespor!

Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Boluspor'u 4-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 26. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 4-2 kazandı. 

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 32. ve 65. dakikalarda Cebio Soukou, 49. dakikada Batuhan Çelik ve 56. dakikada Atalay Babacan kaydetti.

Boluspor'un golleri ise 76. dakikada penaltıdan Lucas Lima ve 89. dakikada Yusuf Kocatürk'ün kendi kalesine attığı golle geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 32'ye yükseltirken, Boluspor 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Çorum FK deplasmanına gidecek; Boluspor ise İstanbulspor'u konuk edecek.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Ümraniyespor #Boluspor

İlgili Haberler

Jose Mourinho takımda kalacak mı? Benfica Başkanı Rui Costa yanıtladı!
Jose Mourinho takımda kalacak mı? Benfica Başkanı Rui Costa yanıtladı! Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği hakkındaki soruyu yanıtladı.
Okan Buruk'tan Juventus maçında Leroy Sane kararı!
Okan Buruk'tan Juventus maçında Leroy Sane kararı! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı sona eren Alman oyuncu Leroy Sane'ye UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı Juventus maçında ilk 11'de görev vermedi.
CANLI YAYIN: Galatasaray - Juventus | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu
CANLI YAYIN: Galatasaray - Juventus | CANLI ANLATIM: UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-off Turu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kendi sahasında Juventus'u ağırlayacak. Zorlu mücadeleye dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...