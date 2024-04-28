6 gollü nefes kesen mücadele: Trabzonspor, Onuachu'yla güldü! Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK

Yayınlanma: 28.04.2024 - 18:14

Güncelleme: 28.04.2024 - 21:00

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Abdullah Avcı'nın ekibi Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 4-2 yendi.

Papara Park'ta oynanan ve Trabzonspor'un cezası sebebiyle ev sahibi ekibin seyircilerinin yer almadığı müsabakanın ilk devresini Gaziantep FK, 12 dakikada Deian Sorescu ve 21. dakikada Denis Draguş'un golleriyle 2-1 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Trabzonspor, üst üste bulduğu gollerle skoru kısa sürede durumu 4-2'ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

PAUL ONUACHU MAÇA DAMGA VURDU

Trabzonspor'da uzun süre sonra ilk 11'e geri dönen Paul Onuachu 50, 66 ve 68. dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaptı. Trabzonspor'un diğer golünü ise 65. dakikada Enis Bardhi kaydederken, Bardhi'nin golünde de asisti yapan isim Paul Onuachu oldu.

Öte yandan Paul Onuachu, Alexander Sörloth'tan (Ocak 2020) sonra hat-trick yapan ilk Trabzonspor futbolcusu oldu.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligde iki maç aradan sonra iç sahada galibiyet almayı başarırken 58 puana ulaşarak 3. sıradaki yerini korudu. Ligdeki son 5 maçında 4. kez mağlup olan Gaziantep FK ise 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK

92' Gaziantep'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Draguş giren oyuncu Aliou Badji.

90' Sol kanattan topla çıkan Gradel çalımını attı ve ortasını açtı ancak Draguş'un vuruşu yandan auta çıktı.

87' Orta alanda topla buluşan Maxim şansını çok uzaklardan denedi ancak top üstten auta çıktı.

85' Gaziantep'te iki değişiklik birden çıkan oyuncular Ertuğrul Ersoy ve Mustafa giren oyuncular Gradel ve Ömürcan.

84' Ogün, Arif'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Orta alanda topu kazanan Mendy savunma arkasına sarkan Enis Destan'a uzun pasını gönderdi ancak kaleci Nita çıktı ve topu kontrol etti.

80' Trabzonspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Onuachu giren oyuncu Enis.

77' Orta alanda topu alan Mustafa çalımlarla gelip sağ kanattan ceza sahasına girdi ancak sert şutu yan ağlarda kaldı.

75' Gaziantep FK'da da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Nicolas N'Koulou ve Jamiro Monteiro giren oyuncular Janio Bikel ve Ogün.

74' Trabzonspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Pepe ve Visca giren oyuncular Joaquin Fernandez ve Orsic.

72' Jamiro sağ kanattan hareketlenen Maxim'e pasını vermek istedi fakat top doğrudan auta çıktı.

68' GOL | Sol kanattan topla gelen Trezeguet çalımını attıktan sonra ortasını açtı. Hava topu mücadelesinde rakibini ekarte eden Onuachu penaltı noktasında düzgün bir vuruş yaptı ve kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti.

66' GOL | Santra sonrasında ön alan baskısıyla topu kazanan Umut sağ kanattan hareketlenen Visca'ya pasını verdi. Visca ceza sahası içinde boş olan Onuachu'ya pasını verdi. Kaleciyi şık bir çalımla ekarte eden Onuachu topu boş ağlara gönderdi.

65' GOL | Sol kanattan topla ceza sahasına giren Visca pasını Onuachu'ya verdi. Onuachu ceza sahası dışındaki Bardhi'yhe pasını verdi. Bardhi'nin gelişine vuruşu ağlarla buluştu.

61' Trabzonspor etkili geldi. Sol kanattan topla gelen Trezeguet çalımını attı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topa gelişine vuran Onuachu'nun vuruşunu Nita direğin dibinden çıkardı.

60' Bardhi, Mustafa'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

57' Visca sağ kanattan hareketlenen Meunier'e pasını verdi ancak M'Bakata araya girdi ve sonrasında yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

53' Onuachu, Jamiro'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

51' GOL | Meunier'in pasında topla buluşan Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Onuachu yakın köşeye şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

50' Sol kanattan topla gelen Arif bekletmeden ortasını açtı ancak Nita çıktı ve topu kontrol etti.

46' Trabzonspor'da iki değişiklik birden çıkan oyuncular Fountas ve Berat giren oyuncular Trezeguet ve Umut Güneş.

43' Denwil kendisini sol kanatta boşa çıkartan Visca'ya uzun pasını gönderdi ancak top doğrudan taca çıktı.

42' Maxim, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

41' Sol kanattan topla çıkan M'Bakata arka direkte hareketlenen Draguş'a pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi.

36' Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta Denswil kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.

33' Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Onuachu ön direkte kafayı vurdu fakat top yandan auta çıktı.

30' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Onuachu ön direkte kafayı vurdu ancak top farklı şekilde auta çıktı.

27' DİREK | Sağ kanattan topla çıkan Sorescu ceza sahasına girerken pasını Draguş'a verdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Draguş yakın köşeye sert bir şut çekti ancak top direkten geri döndü.

25' Sol kanattan çalımlarla gelen Fountas topu sağ ayağına aldı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

24' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Denswil çıktı ve kafayı vurdu fakat Nita topu rahatlıkla kontrol etti.

21' GOL | Sağ kanatta topla buluşan Sorescu savunma arkasına sarkan Draguş'a uzun pasını yolladı. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Draguş çalımını attı ve uzak köşeden topu ağlarla topu buluşturdu.

19' Arif'in pasında orta alanda topu alan Berat sağ kanattan hareketlenen Visca'ya pasını vermek istedi ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

18' Arif, Fountas ile yaptığı verkaç ile sol kanattan son çizgiye inip ortasını açmak istedi fakat savunmaya çarpan top taca çıktı.

12' GOL | Sol kanattan topla gelen M'Bakata çalımını attı ve ceza sahasına girdi. Ardından arka direğe yerden sert bir şekilde pasını Sorescu'ya verdi. Arka direkte bomboş kalan Sorescu topu ağlara gönderdi.

9' Orta alandan topla gelen Mustafa uzaklardan şansını denedi ancak top direğin hemen üstünden auta çıktı.

8' Arif ile yaptığı verkaç sonrasında sol kanatta topla buluşan Fountas son çizgiye inip ortasını açtı ancak top Onuachu'ya gelmeden savunma topu uzaklaştırdı.

6' M'Bakata sol kanattan savunma arkasına sarkan Mustafa'ya pasını verdi. Sol kanattan topla gelen Mustafa pasını Draguş'a vermek istedi fakat savunma topu uzaklaştırdı.

3' Ön alan baskısıyla topu kazanan Visca topla birlikte geldi ve ceza sahasına girerken Pepe'ye pasını verdi ancak Pepe'nin gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.