Trabzonspor'dan transfer mesajı: 'Önümüzdeki günlerde...'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün geleceği hakkında görüşlerini aktardı. Doğan, kötü günlerin geride kaldığını bu sezondaki tek amaçlarının Trabzonspor'a kupa kazandırmak olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:43
Trabzonspor'dan transfer mesajı: 'Önümüzdeki günlerde...'
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbette açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, ekonomik anlamda kulübün yaşadığı çok kötü günlerin geride kaldığını, önlerine daha umutla baktıklarını belirtti.

DOĞAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Yönetime talip olurken zorlukları da çok iyi bildiğini anlatan Doğan, "Artık sezon sonuna yaklaşıyoruz. Trabzonspor için başarı her zaman şampiyonluk. Bunun dışında bir şey benim gözümde de camianın gözünde de yok. Tüm yaşadığımız zorluklara karşın ligde 3. sıradayız. Böyle bir sezonda şu andaki tek amacımız Trabzonspor camiasına kupa kazandırabilmek" ifadelerini kullandı.

Doğan, yeni sezonun planlamasını çok dikkatli bir şekilde yaptıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki günlerde transferin büyük kısmını bitirmeyi planlıyoruz. Sezona, kampa teknik ekibin tamamının onay verdiği hazır bir kadroyla başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla işin o tarafını hocamız ve ekibiyle hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İşin zor kısmını gördük. Bundan sonra çok daha farklı müjdeleri camiamıza verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beklentilerimiz ve çalışmalarımızın tamamı bu yönde. Önümüzde üçüncülük yarışı ve kupa mesaisi var. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz."


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